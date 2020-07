Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Higuain dicté par un point bien précis ?

Publié le 19 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Candidat confirmé au poste de « head of football » à l’OM, Fabrizio Ravanelli ambitionne de faire Gonzalo Higuain an provenance ce de la Juventus. Mais le salaire imposant du buteur argentin devrait rendre l’opération impossible…

« On m'a posé la question de savoir quel joueur de la Juventus je verrais le mieux en France, j'ai répondu Higuain parce que Naples est similaire à Marseille en termes d'environnement et de chaleur, c'est pourquoi à mon avis, il pourrait être aimé comme l'est Ronaldo à la Juventus et devenir un chouchou pour les Marseillais », confiait dernièrement Fabrizio Ravanelli, l’ancien attaquant italien de l’OM, qui est candidat à la succession d’Andoni Zubizarreta. Et s’il venait à être nommé à la direction sportive du club phocéen, Ravanelli tenterait donc d’attirer Gonzalo Higuain. Mais en toute logique, cette piste paraît inabordable pour l’OM…

Le salaire d’Higuain met fin au débat

En effet, Gonzalo Higuain perçoit un salaire estimé à 7,5M€ nets par an à la Juventus Turin. Et même si le buteur argentin est poussé vers la sortie et qu’il n’a plus qu’une année de contrat en Italie, impossible d’imaginer l’OM satisfaire ses demandes salariales. Le club phocéen traverse une période très délicate sur le plan économique, et ne sera jamais en mesure d’attirer, dès cet été, un buteur du calibre d’Higuain.