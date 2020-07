Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle offre colossale pour Lautaro Martinez ?

Publié le 18 juillet 2020 à 23h30 par A.D.

Alors que l'Inter voudrait absolument récupérer 111M€ pour Lautaro Martinez, le Barça s'apprêterait à formuler une offre pour s'aligner sur ce prix. Grâce à Arturo Vidal, Junior Firpo et un chèque de 70M€, le club catalan espérerait faire plier les Nerazzurri pour l'international argentin.

Le Barça ne compterait pas du tout abandonner Lautaro Martinez. Alors que Luis Suarez a déjà fêté ses 33 ans, le FC Barcelone voudrait absolument recruter le buteur de l'Inter pour préparer sa succession. Toutefois, les Nerazzurri seraient très gourmands et ne réclameraient pas moins de 111M€, soit le montant de la clause libératoire de Lautaro Martinez. Fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, le club catalan n'aurait pas les moyens de débourser une telle somme. Malgré tout, Eric Abidal ne compterait pas se laisser abattre et compterait se servir d'Arturo Vidal et de Junior Firpo pour satisfaire les désirs d'Antonio Conte.

Vidal + Firpo + 70M€ pour Lautaro Martinez ?