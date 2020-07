Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un ultime détail à régler pour le transfert d'Osimhen ?

Publié le 19 juillet 2020 à 16h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le Napoli a offert 80M€ pour s'attacher les services de Victor Osimhen. Alors qu'il aurait passé sa visite médicale ce samedi, l'attaquant du LOSC serait de plus en plus proche de s'engager avec les Azzurri.

Sauf énorme retournement de situation, Victor Osimhen devrait porter le maillot du Napoli la saison prochaine. Étincelant pour sa première saison sous les couleurs du LOSC, l'attaquant nigérian aurait tapé dans l'oeil de Gennaro Gattuso. Et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach des Azzurri est passé à l'action avec une offre à hauteur de 80M€. Une effort financier qui conviendrait au LOSC, puisque Victor Osimhen serait tout proche de s'engager avec le Napoli.

Un transfert imminent à Naples pour Osimhen ?