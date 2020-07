Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voit son recrutement chamboulé par la Premier League !

Publié le 21 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur de Zinedine Zidane, Kai Havertz et Jadon Sancho devraient faire faux bond à l’entraîneur du Real Madrid en s’engageant respectivement à Chelsea et à Manchester United à l’intersaison.

En attestent le recrutement de Ferland Mendy, de Rodrygo Goes ou encore de Reinier Jesus plus récemment, le Real Madrid semble miser sur les pépites de demain. Et comme le10sport.com vous l’a annoncé ces dernières semaines, Eduardo Camavinga, Kai Havertz et Jadon Sancho sont des joueurs que Zinedine Zidane apprécie particulièrement. L’entraîneur du Real Madrid ne devrait cependant pas arriver à ses fins avec le milieu offensif du Bayer Leverkusen et l’ailier du Borussia Dortmund.

Havertz à Chelsea, direction Manchester United pour Sancho ?