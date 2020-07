Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Laurent Blanc, le Barça peut y croire !

Publié le 21 juillet 2020 à 5h15 par Th.B.

Quique Setién étant sur la sellette en marge de la saison prochaine, Laurent Blanc pourrait débarquer au FC Barcelone. D’autant plus que l’entraîneur français ne semble finalement pas figurer dans la short-list du FC Valence.

Quique Setién remercié ? Arrivé en janvier pour redonner de l’élan à un effectif en perte de vitesse avec Ernesto Valverde, l’entraîneur espagnol semble avoir échoué. En attestent le niveau de jeu de l’équipe catalane et du sacre du Real Madrid en Liga. Luis Suarez et Lionel Messi n’ont pas hésité à se servir des médias dans la foulée de résultats mitigés afin de pointer du doigt le staff technique et Setién ces derniers temps. De quoi le pousser vers la sortie ? Le président Josep Maria Bartomeu se serait entretenu avec Quique Setién vendredi pour lui faire savoir qu’il ne serait pas remercié… pour le moment. Selon El Chiringuito , le vestiaire blaugrana ne voudrait pas que l’entraîneur soit limogé dans l’immédiat afin de ne pas déstabiliser le groupe avant la Ligue des champions. À terme, Setién devrait être remplacé, par Laurent Blanc ? C’est une véritable possibilité.

Laurent Blanc pas dans les plans de Valence ?