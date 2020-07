Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau prétendant en course pour Bouanga ?

Publié le 20 juillet 2020 à 21h45 par La rédaction

Ciblé par de nombreux clubs, Denis Bouanga pourrait quitter l'ASSE et intéresserait désormais un club italien.

Finissant meilleur buteur de l’ASSE, Denis Bouanga est l’une des rares satisfactions du coté du club stéphanois. Auteur de 10 buts et de 3 passes décisives en Ligue 1, l’ailier gabonais a performé cette saison. Des prestations qui intéresseraient de multiples clubs comme Lille, Rennes mais aussi Valence comme nous l’avons annoncé en exclusivité ce lundi. Toutefois, malgré ses nombreux intérêts, le principal concerné avait balayé les rumeurs d’un possible transfert : Je me sens Stéphanois. On m'envoie à droite, à gauche... Je lis et ça ne me touche pas du tout. Ça ne sert à rien. Je suis toujours sous contrat avec Saint-Étienne, je me sens bien ici.» Des déclarations qui n’auraient pas refroidi ses courtisans où un nouveau prétendant envisagerait de passer à l’attaque…

L’Atalanta à fond sur Bouanga