Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane fixé sur son avenir ?

Publié le 20 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

Arsenal souhaiterait négocier avec le Real Madrid pour prolonger le bail de Dani Ceballos, qui devrait retourner en Espagne cet été, à l'issue de son prêt.

« Je suis très heureux de sa progression. Je suis vraiment content de ses progrès et de comment il s'améliore et donne au club ». L’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta avait récemment souligné la bonne progression de Dani Ceballos au sein du club londonien. Prêté par le Real Madrid chez les Gunners , le milieu de terrain espagnol réalise une saison convaincante et a su s’imposer dans le Nord de Londres (34 apparitions cette saison). Toutefois, l’Espagnol devrait retourner à Madrid à l’issue de son prêt, où Zinedine Zidane ne compte toutefois pas sur lui. Et s’il est pisté par le Real Betis, Dani Ceballos pourrait bien rester à Londres…

Arsenal veut prolonger le prêt de Ceballos