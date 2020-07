Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane relancé par un ancien du Real ?

Publié le 15 juillet 2020 à 22h30 par La rédaction

Prêté jusqu’à la fin de la saison du côté d’Arsenal, Dani Ceballos doit ensuite retourner au Real Madrid. Cependant, il n’entrerait pas dans les plans de Zinedine Zidane, et un départ semble se profiler pour l’international espagnol…

L’avenir de Dani Ceballos semble s’écrire de plus en plus loin du Real Madrid. Le milieu international espagnol, champion d’Europe 2019 avec la Rojita l’été dernier, est prêté jusqu’à la fin de la saison à Arsenal. Un temps blessé cette saison chez les Gunners , Ceballos pourrait ne pas continuer l'aventure avec les Londoniens et ce malgré la volonté de Mikel Arteta de le conserver. L'Espagnol est donc attendu prochainement au Real Madrid, mais pas pour longtemps puisqu'un départ devrait intervenir. Et c'est un ancien de la Casa Blanca qui pourrait débloquer ce dossier.

Ceballos, la nouvelle priorité de Pellegrini