Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait définitivement fixé pour Theo Hernandez !

Publié le 20 juillet 2020 à 22h15 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, il est question d’un intérêt du PSG pour Theo Hernandez. Un dossier qui serait toutefois voué à l’échec pour Leonardo.

Finalement, le PSG a décidé de continuer avec et Juan Bernat et Layvin Kurzawa à gauche. En effet, alors que l’international français, en fin de contrat, ne devait pas continuer, il a finalement paraphé un nouveau contrat de 4 ans. Cela n’était pourtant pas dans les plans de Leonardo qui cherchait activement un nouvel arrière gauche. Outre le dossier Alex Telles, Le 10 Sport vous avait révélé l’intérêt du PSG pour Theo Hernandez, auteur d’une très belle saison sous le maillot du Milan AC. Un dossier qui s’annonçait toutefois très compliqué, puisque toujours selon nos informations, l’ancien joueur du Real Madrid ne souhaitait pas partir. Et plus que jamais, l’avenir de Theo Hernandez s’écrirait bel et bien au Milan AC.

Le Milan AC compte sur Theo Hernandez !