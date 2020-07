Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Doha et ses convictions, qui Leonardo doit-il recruter au milieu ?

Publié le 20 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Le milieu de terrain semble être le chantier prioritaire de Leonardo, mais aussi de Doha. En effet, les propriétaires qataris souhaitent témoigner de l’arrivée d’Ismaël Bennacer cet été, lorsque le directeur sportif du PSG privilégie la piste Sergej Milinkovic-Savic. Entre devoir et instinct, quelle option devrait choisir Leonardo selon vous. C’est notre sondage du jour !

En ce début de mercato inédit à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, le PSG a déjà mené à bien quelques opérations. En effet, alors qu’il était prêté par l’Inter, Mauro Icardi est définitivement devenu un joueur parisien fin mai. Depuis, certaines prolongations ont été actées telles que celles de Presnel Kimpembe et de Layvin Kurzawa. Le point commun entre ces trois joueurs ? Ils sont désormais tous liés au PSG jusqu’en juin 2024. La question du latéral gauche résolue, l’attaquant numéro un bien recruté et un titi parisien prolongé, Leonardo peut alors s’atteler à son gros chantier : le milieu de terrain.

Bennacer ou Milinkovic-Savic, le dilemme cornélien de Leonardo