Mercato - Real Madrid : Ça se confirme pour Paul Pogba !

Publié le 20 juillet 2020 à 21h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Paul Pogba est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid et de la Juventus. Néanmoins, la tendance est à une prolongation chez les Red Devils. Son agent Mino Raiola attendrait un signe de United.

Que ce soit via son agent ou lui-même, Paul Pogba a souvent évoqué ses velléités de départ de Manchester United. Lors d’une tournée pour son équipementier Adidas à Tokyo en juin 2019, le champion du monde tricolore révélait sentir le besoin de se lancer un nouveau challenge après « trois ans passés à Manchester United » . Le Real Madrid et la Juventus étaient déjà dans le coup l’été dernier et semblaient l’être jusqu’à ce que la crise financière engendrée par le Covid-19 ne fasse son apparition. Les clubs ne pouvant plus formuler des offres mirobolantes et Pogba revenant très bien avec Manchester United depuis le restart, une prolongation de contrat devrait avoir lieu.

Une prolongation bel et bien d’actualité

The Sun dévoilait dernièrement que Manchester United et le clan Paul Pogba seraient tout bonnement parvenus à trouver un terrain d’entente pour prolonger son bail courant jusqu’en juin 2021. Journaliste pour Sky Sport et pour The Guardian , Fabrizio Romano a révélé sur son compte Twitter que Manchester United prévoirait bel et bien de prolonger le contrat de Paul Pogba. Agent du Français, Mino Raiola serait en attente. Alors que la Premier League touche à sa fin, l’opération Pogba pourrait également connaître son dénouement…