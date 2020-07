Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face une concurrence XXL pour James Rodriguez !

Publié le 20 juillet 2020 à 16h45 par H.G.

Alors que le PSG a demandé des renseignements auprès de Jorge Mendes concernant la situation de James Rodriguez, le club de la capitale verrait un nouveau concurrent de taille s’immiscer dans le dossier.

Le cauchemar de James Rodriguez au Real Madrid pourrait enfin arriver à son terme cet été. Revenu dans la capitale espagnole l’été dernier après deux saisons en prêt au Bayern Munich, l’international colombien n’a jamais réussi à se faire une place dans l’effectif madrilène, et le fait que Zinedine Zidane ne comte pas sur lui n’a rien arrangé à la situation. Et alors qu’il se serait lui-même mis en dehors du groupe des Merengue en fin de saison, James Rodriguez commence déjà à s’activer pour se trouver un point de chute à un an du terme de son contrat au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 17 juillet, le PSG s’est ainsi renseigné au sujet du Colombien auprès de Jorge Mendes, son agent dont Leonardo s’est grandement rapproché comme nous vous l’avons également annoncé. Cependant, il semblerait que le club de la capitale soit loin d’être le seul à suivre de près l’évolution du dossier James Rodriguez dans la mesure où le PSG aurait aussi à composer avec la concurrence de Manchester United en plus de celle de l'Atlético de Madrid.

Manchester United songerait à faire une offre, l’Atlético de Madrid hors course ?