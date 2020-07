Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez avance pour boucler des départs !

Publié le 20 juillet 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 20 juillet 2020 à 14h32

Bien qu’il soit annoncé que le Real Madrid pourrait ne recruter personne cet été, ce n’est pas pour autant que le club madrilène aurait l’intention d’être inactif sur le marché des transferts cet été. En effet, les vainqueurs de l’édition 2020 de la Liga seraient actuellement en train de planifier de nombreux départs dans leur effectif.

Si le Real Madrid n’a pas été flamboyant dans le jeu cette saison, cela n’a pas empêché les hommes de Zinedine Zidane de s’imposer dans la course au titre en Liga face au FC Barcelone et de remporter leur premier championnat d’Espagne depuis 2017. Souvent poussive, parfois ennuyeuse, l’écurie madrilène a surtout su faire preuve de réalisme quand le technicien français a su exploiter ses joueurs de la meilleure des manières afin de contourner les lacunes de son effectif. Parce que oui, si le groupe du Real Madrid n’a pas besoin d’être autant retouché que celui du FC Barcelone, au sein duquel les carences se sont accumulées au fur et à mesure des années, il en reste que certains travaux doivent être opérés dans l’effectif de Zinedine Zidane. Luka Jovic n’a pas réussi à s’imposer comme une doublure crédible de Karim Benzema par exemple, tandis qu’il manque cruellement d’un joueur au milieu de terrain qui soit en mesure de permettre à Casemiro de parfois souffler, tandis que le Real Madrid aurait aussi le rêve ultime d’attirer Kylian Mbappé pour en faire la tête de gondole de son projet. Seulement voilà, il se pourrait que la pandémie de COVID-19 n’ait laissé d’autre choix à la Casa Blanca que de revoir ses plans. Et pour cause, il est ainsi fréquemment avancé ces derniers temps que les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu pourraient tout simplement ne recruter personne cet été, tandis que Florentino Perez a dernièrement remis à plus tard une éventuelle offensive pour arracher la signature de Kylian Mbappé au PSG.

Le Real Madrid cherche à vendre ses indésirables

Par conséquent, la prochaine session estivale des transferts pourrait être calme au Real Madrid… du moins dans le sens des arrivées ! Effectivement, pour ce qui est des départs, la donne semble grandement différente puisque la direction des Blancos aurait l’intention de se séparer de plusieurs éléments indésirables après le départ déjà officialisé d’Achraf Hakimi à l’Inter. Le premier n’est autre que James Rodriguez, qui est revenu l’été dernier d’un prêt de deux ans au Bayern Munich mais qui n’a jamais réussi à gagner la confiance de Zinedine Zidane. Pour autant, malgré sa situation des plus délicates, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne manque pas de prétendants. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 17 juillet, le PSG a notamment abordé le cas du milieu offensif colombien avec son agent Jorge Mendes dernièrement, tandis que l’Atlético de Madrid est également intéressé par la perspective de l’accueillir. Du reste, le Daily Star a annoncé que Manchester United serait également vivement intéressé par James Rodriguez, au point où une offre serait en préparation tandis que le Real Madrid réclamerait 50M€ pour laisser filer son joueur. Parallèlement, d’autres joueurs seraient vu comme des éléments indésirables, comme Gareth Bale qui n’a plus sa place chez les Merengue depuis plusieurs mois. Du reste, deux joueurs envoyés en prêt cette saison ne devraient pas faire leur grand retour au Real Madrid cet été d’après les informations de Mundo Deportivo parues ce lundi : Sergio Reguilon, qui a réalisé une très bonne saison au sein du FC Séville de Julen Lopetegui, ainsi que Dani Ceballos, envoyé en prêt à Arsenal. Les deux joueurs ne seraient pas du goût de Zinedine Zidane, chose qui aurait conduit l’écurie championne d’Espagne à les mettre en vente, tout en se gardant un droit de rachat à l’avenir.

Plusieurs pépites sur le départ !