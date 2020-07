Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sancho, Havertz... Zidane est plombé par les cadors anglais !

Publié le 20 juillet 2020 à 12h30 par La rédaction

Cette saison, Jadon Sancho et Kai Havertz sont devenus des joueurs phares de la Bundesliga grâce à d’excellentes performances. Leurs prestations ne seraient d’ailleurs pas passées inaperçues et Zinédine Zidane compte bien s’offrir ces deux pépites. Toutefois, le Real Madrid aurait beaucoup de mal à remporter les débats dans ces deux dossiers...

Le prochain mercato estival du Real Madrid, qui ouvrira ses portes le 4 août prochain, risque d’être très peu mouvementé. Avec l’opération Kylian Mbappé prévue en 2021, le club merengue pourrait bien mettre toutes les chances de son côté dès cet été en évitant des transactions mirobolantes. Toutefois, désireux de redessiner les contours de son effectif à court terme avec la ferme intention de recruter de jeunes joueurs, Zinédine Zidane souhaite s’offrir de nombreuses pépites comme Kai Havertz ou encore Jadon Sancho. Le 10 Sport vous annonçait le 8 juin dernier que l’entraîneur du Real Madrid a fondu pour les qualités hors norme de l’ailier anglais du Borussia Dortmund. Aussi dans les petits papiers de Manchester United, Sancho pourrait effectivement rejoindre la Premier League cet été. Même constat pour le prodige allemand qui serait de plus en plus proche de déposer ses valises à Londres plutôt que de répondre favorablement à l’intérêt du Real Madrid aussi dévoilé par Le 10 Sport . Zinédine Zidane est-il en grand danger ? Eléments de réponse.

Kai Havertz, plus qu’une question de temps ?

Avec 17 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, Kai Havertz a tout simplement explosé avec le Bayer Leverkusen cette saison. A seulement 21 ans, la pépite allemande est devenue un pilier de l’équipe de Peter Bosz cette année et a même porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises. Sur les tablettes de Zinédine Zidane, la pépite allemande serait toutefois plus proche de rejoindre Chelsea. En plus du fait du fait que le projet des Blues intéresserait Havertz, le joueur allemand ne semblerait pas avoir d’autre porte de sortie. Selon The Athletic , Frank Lampard serait désormais bien seul dans ce dossier après avoir vu Manchester United s’écarter de la course pour prioriser le dossier Jadon Sancho, le Real Madrid dans l’incapacité de s’aligner avec les demandes du Bayer Leverkusen et le Bayern Munich jeter l’éponge. De quoi confirmer les propos tenus par le président du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge il y a plusieurs jours : « Je vais être très clair : nous ne pourrons pas recruter Kai Havertz cette année pour des raisons financières. Le Bayern et le foot européen sont actuellement confrontés à des défis financiers majeurs tant qu'il n'est pas possible de jouer à nouveau devant les spectateurs. Vous connaissez ce qu'a en tête Rudi Völler au Bayer Leverkusen » . Le média anglais rajoute ce lundi que Chelsea pourrait prochainement formuler une offre à hauteur de 80M€ pour l’international allemand. Les termes du contrat seraient même déjà trouvés et il ne resterait plus qu'à finaliser l’accord entre les différentes parties.

Jadon Sancho, prêt à snober Zinédine Zidane ?