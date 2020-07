Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prend position dans ce dossier chaud du moment !

Publié le 20 juillet 2020 à 10h00 par H.G.

Alors qu’il est fréquemment annoncé que Luka Jovic pourrait être poussé vers la sortie cet été, Zinedine Zidane a laissé entendre que l’attaquant serbe évoluera toujours au Real Madrid la saison prochaine.

Recruté l’été dernier à l’Eintracht Francfort, Luka Jovic s’attendait sans doute à connaitre une bien meilleure saison que celle qu’il a traversée avec le Real Madrid en 2019/2020. Très prolifique en Bundesliga, le Serbe de 22 ans n’est pas parvenu à rééditer ses performances avec le club de la capitale espagnole au cours d’une saison où il a été miné par les blessures et quelques polémiques extra sportives. Au bilan, Luka Jovic n'a ainsi pris part qu’à 17 rencontres de Liga et ayant inscrit seulement deux buts et délivré une passe décisive. Un rendement bien trop faible pour celui qui avait été enrôle dans l’optique de préparer la succession de Karim Benzema à moyen terme. Pour autant, en dépit de cet exercice des plus décevants, le Real Madrid ne devrait pas le pousser au départ au cours de la session estivale des transferts à venir.

« Je lui fais confiance »