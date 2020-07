Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho averti Pérez pour Kane !

Publié le 20 juillet 2020 à 7h00 par Th.B.

Alors qu'Harry Kane aurait toujours des envies d’ailleurs, de quoi donner des idées au Real Madrid, José Mourinho est monté au créneau en lançant un avertissement au club merengue.

Ça y’est. Harry Kane en aurait marre de Tottenham. En mars dernier, l’international anglais déclarait ouvertement qu’il ne resterait pas au sein du club londonien si le projet des Spurs ne collait plus à ses aspirations personnelles. The Sun a récemment dévoilé que le numéro 10 de Tottenham en aurait assez des promesses sportives bancales de sa direction. Un transfert serait d’actualité alors que le Real Madrid, sous l’impulsion de Florentino Pérez, suivrait avec attention l’évolution de sa situation. Entraîneur de Tottenham, José Mourinho a calmé tout le monde.

« Un joueur spécial, qui ne le serait probablement pas autant en jouant pour une autre équipe »