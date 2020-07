Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La presse anglaise relance le feuilleton Harry Kane !

Publié le 13 juillet 2020 à 1h30 par La rédaction

La presse anglaise annonçait ces derniers jours que Tottenham n’avait pas l’intention de se séparer d’Harry Kane. Mais The Sun indique ce dimanche que l’attaquant voudrait rejoindre une équipe capable de remporter des trophées.

« Pour ce qui est de mon état d’esprit, je me sens vraiment bien. Je suis positif, en très bonne forme et comme je le dis, je ne peux que continuer à faire que ce que je fais et essayer de ne pas écouter les nuisances venant de l'extérieur » déclarait Harry Kane le 24 juin dernier. Il faut dire que l’attaquant anglais a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois. Le Real Madrid notamment se serait positionné dans ce dossier et rêverait d’attirer Harry Kane lors des prochaines périodes de transferts. Toutefois, The Athletic indiquait le 5 juillet dernier que le président de Tottenham, Daniel Lévy, n’aurait pas l’intention de libérer son joueur sous contrat jusqu’en 2024.

Harry Kane veut rejoindre un club capable de remporter des trophées