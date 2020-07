Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rappeur marseillais a été impliqué dans le recrutement !

Publié le 20 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des icônes de la ville de Marseille, le rappeur Akhénaton a expliqué qu’il aurait pu jouer un rôle décisif à l’époque où l’OM avait tenté de recruter Wahbi Khazri.

Lors du mercato estival 2018, alors que l’OM cherchait du sang neuf dans son animation offensive, Wahbi Khazri figurerait sur les tablettes d’Andoni Zubizarreta. Le milieu offensif tunisien sortait d’une saison très convaincante avec Rennes, mais finalement, c’est l’ASSE qui a raflé la mise avec Khazri à l’époque. Pourtant, l’OM avait un intermédiaire de tout premier choix dans ce dossier : le rappeur Akhénaton, leader de l’emblématique groupe marseillais IAM.

« Nous avons beaucoup parlé avec Khazri »