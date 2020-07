Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani a une nouvelle piste !

Publié le 20 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG fin juin, Edinson Cavani n’a pas encore annoncé sa future destination. Et un prétendant portugais serait désormais sur ses traces…

Après sept ans de bons et loyaux services au PSG, dont il est devenu le meilleur buteur historique, Edinson Cavani a donc quitté le club de la capitale. Son contrat courait jusqu’en à juin dernier, et l’international uruguayen a décidé de ne pas prolonger l’aventure jusqu’en août pour terminer la campagne de Ligue des Champions avec le PSG. Et alors que les prétendants se multiplient pour Cavani (Inter Milan, Atlético de Madrid, AS Rome…), un club portugais serait entré dans la danse.

Cavani ciblé par le Benfica ?

Comme l’a annoncé Record dimanche, c’est désormais le Benfica Lisbonne qui se verrait bien recruter gratuitement l’ancien numéro 9 du PSG durant l’été. Edinson Cavani serait la nouvelle cible offensive du club portugais, mais le dossier sera toutefois compliqué à boucler sur le plan financier, puisque Cavani touchait environ 1,5M€ par mois au PSG.