Mercato - PSG : Leonardo sur le point de perdre une pépite anglaise ?

Publié le 19 juillet 2020 à 19h45 par La rédaction

En quête de pépites étrangères, Leonardo, le directeur sportif du PSG aurait flashé sur le prodige de West Ham, Baker-Boaitey. Une pépite qui serait néanmoins sur le point de filer vers un autre cador européen

Depuis quelques années, le PSG a du mal à conserver ses pépites du centre de formation qui intéressent chaque année les cadors européens. Une situation illustrée parfaitement par le départ cet été de Tanguy Kouassi vers le Bayern Munich malgré de nombreuses promesses faites par Leonardo. Un véritable coup dur pour le club parisien qui a aussi décidé de piquer les pépites d’autres clubs. Le dernier en date, Baker-Boaitey (17 ans), l’ailier de West Ham, véritable pépite en Angleterre. Leonardo aurait flashé sur le joueur, mais pourrait voir cette pépite filer chez un autre cador européen bien connu par le PSG…

Le Bayern Munich en pole pour Baker-Boaitey