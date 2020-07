Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle grande annonce pour l'avenir d'Aubameyang

Publié le 19 juillet 2020 à 17h00 par La rédaction

Pisté par Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal. Une situation qui n'inquiète pas son entraîneur, Mikel Arteta.

Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il partir d’Arsenal ? Sous contrat jusqu’en 2021, l’attaquant gabonais n’a toujours pas prolongé avec les Gunners et serait susceptible de partir cet été. D’autant plus que de nombreux clubs sont venus aux renseignements, à l'instar de la Juventus, comme nous l’avions révélé en exclusivité. Mais il ne faudrait pas oublier le FC Barcelone qui ferait d’Aubameyang son plan B en cas d’échec avec Lautaro Martinez. Toutefois, chez les Gunners, on ne semble pas vraiment s'inquiéter en ce qui concerne l'avenir de l'attaquant de 31 ans. Mikel Arteta apparait même assez serein concernant Aubameyang…

« Il est convaincu »