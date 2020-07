Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez pose ses conditions pour le départ de cet indésirable

Publié le 19 juillet 2020 à 16h00 par La rédaction

En prêt à Arsenal, Dani Ceballos pourrait ne pas revenir au Real Madrid. Florentino Pérez aurait même déjà fixé les conditions pour le départ de cet indésirable de Zidane.

« Nous discutons avec le Real Madrid. Nous ne sommes pas propriétaires de Dani Ceballos, il n'est pas encore entre nos mains, donc les clubs devront communiquer et voir ce que nous pouvons faire. Je suis vraiment content de lui, de la façon dont il évolue. » Voilà ce que déclarait ces dernières semaines Mikel Arteta concernant le futur de Dani Ceballos. Prêté cette saison à Arsenal par le Real Madrid, le milieu espagnol réalise une saison compliquée entre blessures et performances en dents de scie. Concernant le Real Madrid, on souhaiterait s’en débarrasser afin de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Un futur départ qui a déjà été envisagé par l’état-major du Real Madrid où Florentino Pérez, le président aurait fixé aux courtisans de l’Espagnol ses conditions...

Un prêt avec option d'achat envisagé