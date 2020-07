Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves affiche d’énormes regrets sur son départ du Barça !

Publié le 19 juillet 2020 à 13h00 par La rédaction

Après 8 saisons au FC Barcelone, Dani Alves a été poussé vers la sortie par son club. Un départ qui reste en travers de la gorge du Brésilien.

Daniel Alves a passé huit années au FC Barcelone, sûrement les plus accomplies sportivement puisque le Brésilien a remporté de nombreux titres prestigieux comme la Ligue des Champions. Mais comme toutes les aventures, celle de Dani Alves avec le Barça a pris fin. En 2016, il a ainsi quitte la Catalogne pour rejoindra la Juventus. Un départ qui s’est semble-t-il fait contre sa volonté.

Alves ne voulait pas quitter le Barça