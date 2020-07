Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ce détail qui bloquerait toujours le départ d'Osimhen...

Publié le 19 juillet 2020 à 11h15 par La rédaction

Toujours plus proche de rejoindre Naples durant ce mercato estival, Victor Osimhen verrait toutefois un détail faire bloquer la finalisation de cette opération.

Dans le dossier Osimhen tout serait réglé ou presque. Le Napoli s’est entendu avec le LOSC et le joueur pour un transfert cet été comme nous vous l'avions annoncé. Un journaliste nigérian a même affirmé que le joueur avait passé avec succès sa visite médicale. Victor Osimhen devrait donc porter le maillot de Naples la saison prochaine. Du côté de Lille, on insiste d’ailleurs pour que le transfert soit officialisé au plus vite afin de régler les problèmes de trésorerie. Osimhen serait ainsi mis sous pression pour signer, mais la finalisation du dossier serait toujours bloquée en raison d’un problème lié aux agents du joueur selon Calciomercato .

La commission d’agent point de blocage du dossier Osimhen

Si le transfert de Victor Osimhen n’est pas encore acté, c’est parce que le Napoli n’arrive pas à se mettre d’accord avec Wiliam D’Avila le nouvel agent du joueur sur le montant de la commission. Le nouvel agent d’Osimhen, qui n’était pas présent au début des négociations, demanderait désormais la somme de 5M€. Si le Napoli souhaite recruter le buteur du LOSC, Aurelio De Laurentis va donc devoir faire un nouvel effort financier. Reste à savoir, si le président napolitain accèdera aux demandes de l’entourage d’Osimhen.