Mercato - LOSC : Coup de tonnerre dans le dossier Osimhen ?

Publié le 18 juillet 2020 à 16h15 par La rédaction

Alors que le transfert de Victor Osimhen semblait se confirmer vers Naples, les cartes pourraient être totalement redistribuées avec l’offensive d’un cador anglais.

Comme annoncé en exclusivité, Victor Osimhen doit s’engager prochainement avec Naples. Un contrat de 5 M€ par an attend là bas l’attaquant nigérian et ce départ a même été confirmé par Marc Ingla, lors d’une récente conférence de presse. « On est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C'est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché. ». Toutefois ce transfert pourrait être totalement relancée à cause du nouvel agent de Victor Osimhen, William D’Avila qui aurait proposé son joueur aux cadors anglais afin de négocier un meilleur contrat. Il semblerait même que le choix de l’agent de Victor Osimhen ait porté ses fruits…

Liverpool proposerait 7 M€ par an !