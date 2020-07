Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de faire une croix sur cette grande promesse ?

Publié le 19 juillet 2020 à 7h45 par Th.B.

Afin de combler le vide laissé par le départ de Thomas Meunier, le PSG songerait au jeune Sergiño Dest (19 ans). Néanmoins, le Bayern Munich serait bien plus apte à accueillir l’Américain de l’Ajax Amsterdam.

Thomas Meunier a quitté le PSG libre de tout contrat afin de s’engager avec le Borussia Dortmund, laissant ainsi Colin Dagba comme étant l’unique spécialiste au poste de latéral droit bien que Thilo Kehrer dispose de la polyvalence pour y évoluer. Ainsi, Leonardo scrute actuellement le marché et multiplie les pistes afin de remédier à ce problème. Sergiño Dest serait, selon France Football , un profil qui intéresserait le PSG. Cependant, ce serait mal embarqué pour le club de la capitale, le Bayern Munich étant mieux placé que le champion de France dans cette opération.

Le Bayern en pole pour Dest