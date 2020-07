Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pape Gueye évoque la polémique autour de son transfert…

Publié le 20 juillet 2020 à 9h15 par T.M.

Aujourd’hui joueur de l’OM, Pape Gueye voit toutefois son transfert vers le club phocéen être au coeur de la polémique. Néanmoins, le nouveau protégé d’André Villas-Boas n’a pas l’esprit occupé par cela actuellement.

Ce dimanche, l’OM a disputé son premier match amical, s’imposant facilement face aux Autrichiens du FC Pinzgau (1-5). Une rencontre durant laquelle les regards étaient notamment tournés vers Pape Gueye. Arrivé cet été, le milieu de terrain de 21 ans faisait forte impression aux entraînements et cela a cette fois été le cas en match. En effet, l’ancien Havrais a soigné ses débuts en marquant son premier but. De quoi mettre en confiance Gueye pour la suite, mais cela n’efface en rien la polémique entourant son transfert vers l’OM. En effet, le Marseillais s’était d’abord mis d’accord avec Watford avant de revenir sur son engagement. Un retournement de veste qui reste en travers de la gorge des Hornets, qui pourraient ne pas en rester là et régler ce litige devant la justice.

« Je reste focalisé sur l’OM »