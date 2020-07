Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle sortie sur la situation de Luka Jovic !

Publié le 19 juillet 2020 à 0h30 par La rédaction

Plus vraiment en odeur de sainteté au Real Madrid après une première saison compliquée, Luka Jovic semble sur le départ. Le Milan AC serait intéressé, et l'un des joueurs du club italien n'hésite pas à louer ses qualités.

L’avenir de Luka Jovic continue de soulever de nombreuses questions à Madrid. Après une saison réussie à l’Eintracht Francfort, l’international serbe est arrivé contre 60M€ au Real Madrid l’été dernier. Cependant, le buteur n’a pas eu le rendement espéré, et désormais son avenir semble plus que jamais remis en cause, alors que le Milan AC serait notamment sur ses traces. Et l'un de ses anciens coéquipiers à Francfort reste énigmatique concernant l’avenir du buteur merengue…

« Ce n’est pas un hasard s’il est allé au Real Madrid »