Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dossier colossal bientôt bouclé pour 80M€ ?

Publié le 20 juillet 2020 à 11h00 par La rédaction

Annoncé sur les tablettes du Real Madrid, Kai Havertz pourrait prendre la direction de l’Angleterre où Chelsea devrait formuler une nouvelle offre qui correspondrait aux exigences du Bayer Leverkusen.

Le feuilleton Kai Havertz est-il sur le point de se terminer ? Révélation cette saison avec le Bayer Leverkusen en marquant 17 buts et délivrant 9 passes décisives (en 43 matchs toutes compétitions confondues), l’international allemand serait ciblé par de nombreux clubs européens. Comme révélé en exclusivité, le Real Madrid est sur les rangs pour le recruter afin de rajeunir l’effectif madrilène. Toutefois, Zinedine Zidane serait sur le point de voir sa piste lui filer entre les doigts à cause de la forte concurrence sur le joueur, plus précisément de Chelsea qui aurait passé la seconde pour le joueur…

Chelsea devrait proposer 80 M€ !