Mercato - PSG : Zidane trop fort pour Leonardo ?

Publié le 19 juillet 2020 à 23h15 par A.C.

La concurrence du Real Madrid pour Sergej Milinkovic-Savic va être très difficile à battre pour Leonardo et le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain est loin d’être seul, sur les traces de Sergej Milinkovic-Savic. Nous vous expliquons depuis plusieurs semaines que le milieu de la Lazio est la grande priorité de Leonardo, mais en Espagne on annonce également que Zinedine Zidane souhaiterait l’attirer au Real Madrid. En Angleterre, son nom a également été lié à Manchester City, Chelsea et Manchester United, où il pourrait notamment remplacer Paul Pogba. La Lazio ne semble pas vouloir brader son joueur et ce dimanche, la presse italienne a annoncé que le PSG pourrait offrir jusqu’à 100M€ pour Milinkovic-Savic, ainsi que pour son coéquipier Adam Marusic.

Le Real Madrid, un candidat sérieux pour Milinkovic-Savic