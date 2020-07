Foot - Mercato - Barcelone

Mercato – Barcelone : Cet entraîneur ne prendra pas la succession de Setién !

Publié le 20 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Pressenti comme prétendant à la succession de Quique Setién sur le banc du FC Barcelone, Patrick Kluivert ne serait finalement pas une option envisagée par le club catalan.

Après quelques mois passés sur le banc du FC Barcelone, Quique Setién pourrait déjà quitter Barcelone à la fin de la saison. En plus d’avoir perdu la course au titre, finalement remportée par le Real Madrid, l’entraîneur espagnol aurait une relation compliquée avec ses joueurs. La direction barcelonaise réfléchirait déjà à la succession de son coach. Les joueurs du Barça verraient d’ailleurs d’un bon œil l’arrivée de Patrick Kluivert sur le banc du Camp Nou et verraient en lui « le Zinedine Zidane de Barcelone ». Mais ce dossier serait en réalité à oublier pour Lionel Messi et ses coéquipiers…

Kluivert n’est pas une option