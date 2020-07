Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace colossale en moins dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 16 juillet 2020 à 0h00 par La rédaction

Désireux de voir Kai Havertz prochainement intégrer le Real Madrid, Zinédine Zidane aurait vu la concurrence se réduire pour le pépite du Bayer Leverkusen. Un cador européen aurait effectivement décidé de se retirer du dossier.

Auteur de 17 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, Kai Havertz a totalement explosé cette saison sous les couleurs du Bayer Leverkusen. A seulement 21 ans, la pépite allemande est devenue un joueur phare de la Bundesliga. Des très bonnes performances qui ne sont pas passées inaperçues puisque Le 10 Sport vous avait révélé que Zinedine Zidane parle régulièrement d’Havertz autour de lui et qu’il espère clairement que le Real Madrid pourra prochainement le recruter. En concurrence avec de nombreux cadors européens dans ce dossier estimé à 100M€, l’entraineur du club merengue verrait un sérieux concurrent sortir de la course...

Le Bayern Munich totalement écarté du dossier !