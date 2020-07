Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien protégé de Zidane justifie son départ !

Publié le 15 juillet 2020 à 20h00 par La rédaction

Marcos Llorente assure qu’avoir quitté le Real Madrid pour rejoindre l’Atletico Madrid l’été dernier était la meilleure option pour lui.

Il n’avait que très peu de temps de jeu lorsqu’il évoluait au Real Madrid. Marcos Llorente avait alors décidé de quitter les Merengue pour rejoindre les voisins Colchoneros . Dans cette opération, les dirigeants de l’Atletico Madrid avaient déboursé pas moins de 30M€. Au fil des matches, le jeune milieu de terrain espagnol (25 ans) a réussi à s’imposer dans l’effectif de Diego Simeone et s’était illustré lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool. Son doublé inscrit à Anfield lors des prolongations en mars dernier est resté dans les mémoires. Dernièrement, l’Espagnol est revenu sur son arrivée à l’Atletico Madrid…

« L’Atletico était la meilleure option pour moi »