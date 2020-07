Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ancienne pépite de Tuchel revient sur son départ !

Publié le 16 juillet 2020 à 1h45 par La rédaction

Transféré du PSG vers l’AS Monaco l’été dernier pour 10M€, Arthur Zagre (18 ans) est revenu sur les coulisses de son départ pour le club de la Principauté.

Le retour de Leonardo au poste de directeur sportif l’été dernier a été un élément déclencheur du mercato du PSG. En effet, peu après son retour au Paris Saint-Germain, le Brésilien lançait une importante vague de départs. Plusieurs titis parisiens ont été amenés à quitter la capitale. À l’image de Moussa Diaby (21 ans), qui sortait d’une bonne saison avec le PSG mais qui a finalement décidé de rejoindre le Bayer Leverkusen, ou de Christopher Nkunku (22 ans) transféré au RB Leipzig. Le jeune latéral gauche Arthur Zagre (18 ans) avait également quitter Paris, pour rejoindre l’AS Monaco contre un chèque de 10M€. Le Monégasque s’est confié sur son transfert…

« Du jour au lendemain, j’ai dû partir à Monaco »