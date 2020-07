Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel, un avenir incertain à l’ASSE ?

Publié le 20 juillet 2020 à 13h30 par T.M.

Passé par le banc de Southampton et de Leicester, Claude Puel semble toujours avoir une belle cote du côté de la Premier League. Peut-on alors imaginer un départ dans les semaines à venir du technicien de l’ASSE ?

Le 4 octobre dernier, Claude Puel était nommé sur le banc de l’ASSE en lieu et place de Ghislain Printant, qui avait connu un début de saison très difficile. Pour le technicien de 58 ans, la mission était donc simple : inverser la tendance. Mais que cela aurait été compliqué puisque les Verts ont finalement terminé la saison à la 17ème place. Mais dans le Forez, Puel ne semble pas se démonter et souhaite imposer sa vision en mettant en place son projet. A l’ASSE, une page devrait prochainement se tourner avec les départs de plusieurs cadres âgés à gros salaire, à l’instar de Stéphane Ruffier, et de plusieurs indésirables. Désormais, l’entraîneur des Verts voudraient laisser la place aux jeunes, en témoigne l’arrivée imminente d’Adil Aouchiche. Un nouveau chapitre se prépare donc du côté de l’ASSE. Mais cela sera-t-il vraiment avec Claude Puel sur le banc de touche ? Depuis plusieurs semaines désormais, il existe certaines interrogations sur ce sujet, et les dernières rumeurs viennent confirmer cela…

Des questions sur l’avenir de Puel ?

Claude Puel sera-t-il sur le banc de l’ASSE à la reprise de la Ligue 1 ? Il y a quelques semaines, Le 10 Sport vous faisait part de certaines interrogations concernant l’avenir de l’entraîneur de 58 ans. Si aucune manoeuvre concrète n’avait été entamée par les Verts, l’idée de se séparer de l’ancien Lyonnais avait circulé parmi les dirigeants stéphanois. De même, Puel ne fermait également aucune porte pour son avenir. Toutefois, toujours selon nos informations, se séparer de son entraîneur aura un prix pour l’ASSE, puisque cela pourrait atteindre les 10M€. Un montant important avec le contexte et les finances actuelles. A Saint-Etienne, on semblait donc s’être résolu à repartir pour une saison avec Claude Puel… à moins qu’un club arrive avec une offre et réussisse à convaincre le technicien. Un projet qui pourrait bien arriver.

Un possible retour en Premier League…