Mercato - OM : Nouvelle annonce sur ce dossier brûlant de Villas-Boas !

Publié le 20 juillet 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Alors que Leonardo Balerdi se rapprocherait de jour en jour d’une arrivée en prêt à l’OM, le Borussia Dortmund a laissé entendre qu’aucune option d’achat ne serait intégrée pour le défenseur central argentin.

« Je n'ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund. On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente », confiait André Villas-Boas dimanche sur le dossier Leonardo Balerdi, alors que l’OM semble bien parti pour accueillir le jeune défenseur central argentin du Borussia Dortmund. Un prêt assorti d’une option d’achat était évoqué avec insistance ces derniers jours, mais finalement, Balerdi ne pourrait être que de passage à l’OM la saison prochaine comme l’a laissé entendre le club allemand.

Pas d’option d’achat pour Balerdi à l’OM ?