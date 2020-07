Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba prêt à prendre une décision radicale pour son avenir ?

Publié le 20 juillet 2020 à 23h45 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, l’avenir de David Alaba est au coeur des rumeurs. Et pour le défenseur du Bayern Munich, qui n’a plus qu’un an de contrat, l’idée d’un départ serait bel et bien présente…

Avec le départ de Thiago Silva à l’issue de la Ligue des Champions, Leonardo cherche un renfort en défense pour le PSG. Pour cela, il regarderait notamment du côté de l’Allemagne. En effet, le nom de David Alaba a notamment été évoqué, lui qui n’a plus qu’une année de contrat avec le Bayern Munich. Polyvalent, l’Autrichien pourrait donc être un excellent renfort pour le PSG, bien que d’autres cadors européens seraient sur le coup à l’instar de l’Inter Milan, de Manchester City ou encore du FC Barcelone. Un dossier où les Bavarois n’ont toutefois pas baissé les bras puisqu’ils souhaitent prolonger Alaba. La question est désormais de savoir ce que veux faire le principal intéressé.

Un départ envisagé ?