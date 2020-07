Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle en moins pour David Alaba ?

Publié le 18 juillet 2020 à 21h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de David Alaba, capable d’évoluer aux postes de latéral gauche, défenseur central et milieu de terrain, le PSG verrait ses chances augmenter de recruter l’Autrichien puisque Manchester City ne serait plus en course.

Ces dernières semaines, alors que l’avenir de Thiago Silva s’écrit loin du PSG, son contrat expirant à la fin de la saison, Paris a multiplié les pistes pour succéder au capitaine parisien. Hormis Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar ou encore Lucas Hernandez, le club de la capitale surveillerait l’évolution de la situation de David Alaba. L’international autrichien de 27 dispose d’un contrat avec le Bayern Munich qui expirera en juin 2021. Une situation contractuelle alléchante pour le PSG, mais pas seulement puisque Manchester City serait intéressé par le profil du défenseur central, latéral gauche et milieu de terrain du Bayern Munich.

City plus dans le coup pour Alaba ?