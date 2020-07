Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va dire adieu à cette cible de longue date !

Publié le 21 juillet 2020 à 1h15 par H.G.

Alors qu’il voit fréquemment son nom être associé au PSG, Gianluigi Donnarumma aurait l’intention de prolonger son contrat à l’AC Milan. Et il se pourrait que la semaine à venir à soit décisive dans cette optique.

Le PSG a profondément renouvelé le secteur de ses gardiens de but l’été dernier. Après les départs de Gianluigi Buffon et de Kevin Trapp ainsi que le prêt d’Alphonse Areola au Real Madrid, Leonardo a enregistré les arrivées de Keylor Navas et de Marcin Bulka en plus de se faire prêter Sergio Rico par le FC Séville. Mais au beau milieu de toutes ces arrivées, certains observateurs ont été surpris de ne pas voir débarquer Gianluigi Donnarumma au sein du club de la capitale l’été dernier. Fréquemment annoncé dans le viseur du PSG, le portier italien de l’AC Milan présente l’avantage d’être représenté par Mino Raiola, un agent avec lequel Leonardo est en bons termes. Ainsi, la piste menant au portier des Rossoneri a de nouveau été relancée pour le PSG face à la nécessité des parisiens d’enrôler une doublure à Keylor Navas dans la mesure où Sergio Rico ne devrait pas être conservé à l’issue de la saison. Seulement voilà, à en croire les dernières révélations venues de l’autre côté des Alpes, la tendance ne serait clairement pas à un transfert à Paris dans l’esprit de Gianluigi Donnarumma.

Un nouveau contrat jusqu’en 2023 pour Gianluigi Donnarumma ?