Mercato - ASSE : D'autres arrivées prévues par Puel, après Aouchiche ?

Publié le 21 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

L’entraîneur de l’ASSE Claude Puel souhaiterait renfoncer sa ligne défensive et ainsi recruter un latéral gauche. La piste Dimitros Giannoulis est étudiée mais les finances du club freinent l’intérêt des Verts.

Le mercato de l’AS Saint-Etienne est déjà bien agité : plusieurs dossiers des Stéphanois font beaucoup parler depuis plusieurs jours. À l’image de Stéphane Ruffier qui pourrait prochainement quitter Saint-Etienne pour rejoindre les Girondins de Bordeaux, ou de l’attaquant Denis Bouanga, pisté par de nombreux clubs, notamment le FC Valence, comme le10sport vous l’avait révélé en exclusivité. Et alors que l’ASSE vient officiellement de recruter le jeune Adil Aouchiche qui a signé son premier contrat professionnel dans le Forez, Claude Puel voudrait maintenant renforcer un autre poste de son équipe…

Puel veut un nouveau latéral gauche