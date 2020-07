Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Stéphane Ruffier pourrait se relancer... en Ligue 1 !

Publié le 18 juillet 2020 à 21h45 par La rédaction

En difficulté à l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier pourrait signer chez les Girondins de Bordeaux. Son agent aurait déjà discuté avec le club bordelais.

Rien ne va plus entre l’AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier. Alors qu’il avait perdu sa place de titulaire la saison dernière, le gardien de l’ASSE a récemment été mis à pied à titre conservatoire. Les tensions semblent au plus haut entre le joueur et Claude Puel. Alors qu’il est proche de quitter le Forez, Stéphane Ruffier intéresse déjà de nombreux clubs. Comme le10sport vous l’avait révélé en exclusivité, Montpellier s’intéressait un temps à lui avant que l’aspect financier fasse réfléchir les Héraultais. Mais l’ancien monégasque pourrait finalement aller à Bordeaux…

Ruffier plaît beaucoup à Gasset, proche de Bordeaux