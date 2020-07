Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Après le PSG, Laurent Blanc va-t-il rebondir au FC Barcelone ?

Publié le 18 juillet 2020 à 17h30 par Bernard Colas

Sans poste depuis 2016, Laurent Blanc serait déterminé à retrouver un banc de touche la saison prochaine. Alors qu'une arrivée au FC Valence était évoquée, son nom aurait également été proposé au FC Barcelone par Jorge Mendes.

Cela fait plus de quatre années que Laurent Blanc n'a plus entraîné une équipe professionnelle. Le 21 mai 2016, le Président officiait pour la dernière fois sur un banc de touche à l'occasion d'un Classico entre le PSG et l'OM en Coupe de France, match remporté par son équipe. Malgré une prolongation dans la capitale, Laurent Blanc n'a pas survécu à l'élimination face à Manchester City quelques semaines auparavant en Ligue des Champions, un revers que n'a pas digéré les Qataris, en conflit avec Abu Dhabi, propriétaire du club anglais. Depuis, le technicien français de 54 ans ne cesse d'être envoyé dans de nombreuses écuries. Son nom a en effet été associé à l'OM, l'OL, l'AS Monaco, Manchester United ou encore au Bayern Munich, sans que rien n'aille jamais plus loin. Dernièrement, c'est un retour au Girondins de Bordeaux qui a été évoqué pour celui qui a remporté son premier titre en tant qu'entraîneur chez les Marines et Blancs en 2009, mais le principal intéressé n'aurait pas donné suite. Pourtant, Laurent Blanc souhaiterait sortir de sa période d'inactivité et attendrait le bon projet pour revenir dans le monde du football.

Un retour dans les prochaines semaines, mais où ?

Ce ne sera toutefois pas à Fenerbahçe ni aux Émirats arabes unis, puisque Laurent Blanc a également repoussé ces offres comme vous l'a révélé le 10 Sport. L'ancien coach du PSG a fait le choix de travailler de nouveau avec Alain Migliaccio, tout en se rapprochant de certains grands agents, dont Jorge Mendes, afin de retrouver un challenge intéressant en Europe. Dernièrement, L'Équipe annonçait que le FC Valence avait coché le nom du champion du monde 1998, une piste confirmée par celui qui gère également les intérêts de Zinedine Zidane. « C'est un candidat parmi tant d’autres. On en parle parce que Jorge Mendes a des relations privilégiées avec le propriétaire Peter Lim qui peuvent faciliter les choses », précisait Migliaccio dans le JDD le 12 juillet dernier, et à en croire ce dernier, Laurent Blanc aurait environ « 90% » de retrouver un banc de touche la saison prochaine. Et cela tombe bien, un poste très convoité pourrait prochainement se libérer.

Laurent Blanc proposé au Barça, mais...