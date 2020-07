Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : L'arrivée de Gasset à Bordeaux bientôt bouclée ?

Publié le 18 juillet 2020 à 17h25 par La rédaction mis à jour le 18 juillet 2020 à 17h27

Les Girondins de Bordeaux seraient d’accord avec Jean-Louis Gasset. L’ancien entraîneur de l’ASSE pourrait succéder à Paulo Sousa en Gironde.