Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indice de taille sur l'avenir d'Alphonse Areola !

Publié le 20 juillet 2020 à 20h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé de longue date qu’Alphonse Areola ne sera pas conservé par le Real Madrid la saison prochaine, la récente planification du club madrilène semble aussi signifier que le Français n’aura d’autre choix que de revenir au PSG.

Après avoir enchainé les prestations en-dessous des attentes au PSG, Alphonse Areola a été envoyé en prêt du côté du Real Madrid par le club de la capitale dans le cadre d’un grand renouvellement du secteur des gardiens de l’écurie parisienne orchestré par Leonardo. Le Champion du Monde 2018 a ainsi été enrôlé par les Merengue le temps d’une saison afin d’être la doublure de Thibaut Courtois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Alphonse Areola a eu du mal à exister face aux grandes performances de son concurrent belge tandis qu’il a commis des erreurs lorsque Zinedine Zidane a fait appel à lui, en témoigne par exemple le fait qu’il ait mal protégé son côté gauche face à Leganés ce dimanche (2-2), chose qui lui a valu d’encaisser un but. Par conséquent, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de conserver le joueur du PSG l’an prochain et serait même déjà en train de prévoir sa succession.

Andriy Lunin devrait remplacer Alphonse Areola au Real Madrid !