Gasset : Le PSG va plomber l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue de la saison, l'OM devrait voir partir Jean-Louis Gasset, dont la mission à Marseille était de courte durée. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent dont celui d'Habib Beye, très convoité grâce à sa saison avec le Red Star, promu en Ligue 2. Et l'ancien joueur de l'OM a notamment été interrogé sur la possibilité de signer au PSG...

Promu en Ligue 2 avec le Red Star, Habib Beye est un entraîneur très convoité. Son nom circule notamment à l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset cet été. Cependant, la concurrence est rude, et que se passera-t-il si jamais le PSG venait à le contacter ? L'ancien Marseillais reconnaît que ce serait difficile de refuser le club de la capitale.

Départ de Mbappé : Encore une chance pour le PSG ? https://t.co/GZy4j7Qm7Y pic.twitter.com/uhFb3JzJcV — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Beye interrogé sur un éventuel intérêt du PSG

« C'est une question difficile à aborder. Je pense qu'il y a des clubs aujourd'hui qui sont très difficiles à refuser, et ce n'est pas parce que tu as un attachement à l'OM qu'aujourd'hui tu vas dire catégoriquement "je ne peux pas entraîner le PSG". Déjà, si un jour le PSG s'intéresse à mon profil, avant de prendre ma décision, je te dirai que c'est déjà une très bonne nouvelle », estime l'ancien joueur de l'OM sur le plateau de Génération After sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Je ne peux pas dire impossible à 100%»