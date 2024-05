Vente OM : McCourt snobe Marseille, la mèche est vendue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt brille par son absence. Le propriétaire de l'OM n'a plus été aperçu au Vélodrome depuis le 12 août dernier. Selon Thibaud Vézirian, la raison est simple. Le responsable américain aurait pris ses distances avec le club marseillais, qui'il aurait déjà vendu à des investisseurs saoudiens à en croire le journaliste.

Où est Frank McCourt ? Les supporters de l'OM se posent la même question. Le propriétaire du club marseillais n'a plus été aperçu au Vélodrome depuis le 12 août dernier. Alors que certains espéraient le croiser lors de la demi-finale de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame jeudi dernier (1-1), McCourt a brillé par son absence. Questionné il y a quelques semaines sur l'absence du dirigeant américain, Pablo Longoria avait tenté d'éteindre l'incendie.

Longoria avait tenté d'éteindre la polémique

« On parle de stabilité mais il faut du pragmatisme. L’objectif et la responsabilité c’est de ne jamais dire que la saison va mal se terminer. On doit faire le maximum pour bien finir la saison. Je vais être clair pour mes relations avec McCourt. Un club de football n’a pas qu’un seul modèle de propriétaire. Certains vont à tous les matchs, d’autres à aucun. Je parle avec le groupe McCourt 4 heures toutes les semaines. On a un conseil de surveillance et je n’ai jamais vu un club où on parlait autant par semaine » avait déclaré le président de l'OM.

« McCourt est passé à autre chose »