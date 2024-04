Vente OM - Arabie Saoudite : Un projet de folie avec Zidane prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, plusieurs informations ont circulé concernant la possibilité de voir Zinedine Zidane rejoindre l'OM dans un projet colossal impliquant l'Arabie Saoudite. Thibaud Vézirian confirme d'ailleurs que l'ancien coach du Real Madrid pourrait très prochainement débarquer à Marseille.

Alors que plusieurs informations ont circulé concernant la vente de l'OM, France Bleu Provence lâchait même une petite bombe en fin d'année dernière, révélant que l'Arabie Saoudite était proche de débarquer à Marseille, avec Zinedine Zidane. Un projet colossal que confirme d'ailleurs Thibaud Vézirian.

«Tout concorde pour que ça arrive au plus tôt»

« D’après Bruno Blanzat et bien d’autres sources il y a un accord des acheteurs, du consortium saoudien, avec Zinédine Zidane. Ce ne sont pas mes informations. Normalement, ça doit être pour cet été. Tout concorde pour que ça arrive au plus tôt. Il y a beaucoup de tranquillité chez certains supporters », assure le journaliste sur sa chaine Twitch , avant d'en rajouter une couche concernant les changements de statuts au sein du club phocéen.

McCourt peut se faire virer !