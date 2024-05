Mercato : Une star veut quitter l’Arabie saoudite pour le PSG !

Thomas Bourseau

Au sein du PSG, on songerait à se passer des services de Milan Skriniar à l’intersaison. Et il semblerait que son éventuel remplaçant se propose de lui-même au Paris Saint-Germain. La presse italienne affirme qu’Aymeric Laporte aurait des envies d’ailleurs et le PSG le titillerait tout particulièrement.

L’été dernier, Milan Skriniar quittait l’Inter en tant qu’agent libre afin d’enfin rejoindre le PSG après de longs mois de rumeurs. En parallèle, Aymeric Laporte claquait la porte de Manchester City dans l’optique de signer en faveur d’Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League. Et il se pourrait que leurs routes se croisent à présent.

Milan Skriniar ne serait plus le bienvenu au PSG

En effet, la Gazzetta dello Sport avance que Milan Skriniar n’aurait pas convaincu les décideurs du Paris Saint-Germain cette saison. Au point où un départ du défenseur slovaque ne soit pas écarté lors du mercato estival à venir. Qui pour le remplacer ?

Aymeric Laporte prêt à quitter Al-Nassr pour le PSG ?