Surprise, le PSG va offrir une star à Kylian Mbappé ?

En quête d'un nouveau latéral gauche, le PSG pourrait s'activer pour recruter Ferland Mendy dont le contrat au Real Madrid s'achève en juin 2025. Un transfert qui pourrait d'ailleurs précipiter l'arrivée d'Alphonso Davies au sein du club merengue. L'actuel joueur du Bayern Munich évoluerait donc avec Kylian Mbappé la saison prochaine.

La blessure de Lucas Hernandez, qui ne rejouera pas avant 2025, bouleverse les plans du PSG sur le mercato. Le club de la capitale essaiera de recruter un nouveau latéral gauche afin d'épauler Nuno Mendes. Dans cette optique, le Real Madrid est persuadé que le club parisien a un accord avec Ferland Mendy, dont le contrat s'achève en juin 2025. Eduardo Inda assure en effet que le PSG s'active pour attirer l'international français, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le mercato du Real Madrid.

Le PSG aurait un accord avec Mendy

« Il y a un joueur du Real Madrid auquel nous ne prêtons pas beaucoup d'attention, mais il se montre toujours à la hauteur, c'est Mendy. Il est libre en 2025 et le Real Madrid veut le renouveler et, si ce n'est pas le cas, le transférer cet été parce qu'ils savent que le PSG lui a fait une offre pour qu'il parte à la fin de son contrat. S'il refuse de renouveler, ils veulent le vendre et financer ainsi la signature d'Alphonso Davies du Bayern Munich », assure le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito .

Mendy au PSG, Davies encore plus proche du Real

Par conséquent, si Ferland Mendy est transféré au PSG cet été, cela pourrait accélérer l'arrivée d'Alphonso Davies au Real Madrid. Le nom du joueur du Bayern Munich, lui aussi en fin de contrat en 2025, revient avec insistance du côté de la capitale espagnole, mais si Ferland Mendy venait à partir cet été, tout s'accélérerait. Et Kylian Mbappé pourrait donc évoluer aux côtés d'Alphonso Davies la saison prochaine.