Départ de Mbappé : La presse italienne annonce un nouveau rebondissement

Avec le possible départ de Kylian Mbappé qui semble approcher à grands pas, le Paris Saint-Germain lui cherche un successeur et les pistes fusent, en France comme à l’étranger. En Italie on évoque ainsi un intérêt concret pour Federico Chiesa, star de la Squadra Azzurra et de la Juventus, dont le contrat se termine en juin 2025.

Un an après Lionel Messi et Neymar, le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé. Plusieurs sources ont en effet annoncé la volonté de la star française de quitter Paris à la fin de son contrat et sur le10sport.com, nous vous révélé qu’il a déjà reçu trois offres… dont une du Real Madrid !

Le retour de la piste Chiesa

Ainsi, ces derniers mois les pistes pour remplacer Mbappé se sont multipliées avec des profils différents, comme Victor Osimhen ou encore Rafael Leão. La Gazzetta dello Sport relance toutefois un autre dossier avec Federico Chiesa, ailier de la Juventus et de la sélection italienne qui a déjà été lié au PSG par le passé.

Bonne nouvelle pour Ramos ?

L’international transalpin pourrait devenir le nouveau patron du couloir gauche parisien, avec Bradley Barcola qui pourrait donc être mis en concurrence. Mais ce choix pourrait surtout être un signal très fort envoyé pour le rôle de numéro 9, avec Gonçalo Ramos qui deviendra it donc un titulaire en puissance à la pointe de l’attaque du PSG.